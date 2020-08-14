Берлин, , 08:01 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено свыше 1,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 августа сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 221 413.

Кроме этого, указывается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 14 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 9225.

При этом сообщается, что на данный момент в стране свыше 200 тысяч человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (53 661 заразившийся), Бавария (52 645) и Баден-Вюртемберг (38 270).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что отметку в полмиллиона преодолело общее число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике, составив 505751.