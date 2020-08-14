Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Компания Epic Games подала в суд на IT-гиганта Google после того, как компания заблокировала игру Fortnite в своём онлайн-магазине Google Play. Об этом 14 августа сообщил портал Screen Rant.

Известный эксперт в области киберспорта Род Бреслау выложил в сеть скриншот с сайта суда, который подтверждает, что разработчик готовится к судебному противостоянию с Google и несколькими дочерними предприятиями компании. Таким образом, Epic Games поступила так же, как и в случае Apple, совершившей подобные действия по отношению к Fortnite.

Напомним, 13 августа 2020 года Epic Games представила систему Epic Direct, которая позволяет напрямую (не через приложение) покупать внутриигровую валюту Fortnite V-баксы. При этом компания объявила о снижении цен. После произошедшего Google и Apple удалили Fortnite из своих онлайн-магазинов, посчитав, что Epic Games нарушила условия договоров.

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