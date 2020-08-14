Кемерово, , 07:47 — REGNUM За прошедшие сутки, по данным на утро сегодня, 14 августа, новые случаи коронавируса выявлены в девяти населённых пунктах Кузбасса. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Кемерово — 41, Новокузнецк — 27, Междуреченск — 12, Прокопьевск — девять, Гурьевский МО — два, Кемеровский МО — два, Новокузнецкий МР — один, Таштагольский МР — один, Яшкинский МО — один», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 4926 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 3378 человек, скончались 35 пациентов.

Читайте также: В Кузбассе выявили ещё 96 случаев заражения коронавирусом