Севастополь, , 07:46 — REGNUM Жители Севастополя бьют тревогу — реки Бельбек и Кача стремительно пересыхают. Фото обмелевших рек публикуют пользователи соцсетей.

«Эта проблема у нас вообще очень остро стоит на всех реках. Мы сейчас находимся в экспедиции на реке Биюк-Карасу (крупнейший правый приток Салгира) — это северо-восточный район Крыма. Наблюдаем похожую картину — река необычайно обмелела», — приводит комментарий старшего научного сотрудника отдела планктона Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Евгении Карповой «Новый Севастополь».

По мнению эксперта, в числе причин пересыхания не только природные процессы, но и вмешательство человека — постоянный водозабор, законный и незаконный.

«Отовсюду качают воду для того, чтобы подавать в водохранилища, подавать в частные домовладения — и законно, и незаконно всё это делается. И в результате реки сейчас в катастрофическом положении находятся. В частности, тот же Бельбек», — считает Карпова.