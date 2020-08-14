Новосибирск, , 07:35 — REGNUM В Новосибирском государственном университете (НГУ) занятия с 1 сентября будут проходить офлайн, но с соблюдением предписанных правил. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом вузе.

В новом учебном году ношение масок для студентов и преподавателей будет обязательным.

На входах в университет будет организована термометрия, а также предоставлены дезинфицирующие средства для рук, защитные маски, а также контейнеры с полиэтиленовыми пакетами для использованных средств защиты.

В учебных корпусах будет проводиться регулярная уборка и дезинфекция помещений и поверхностей.

«Рассматривается возможность закрепления за каждой учебной группой отдельной аудитории для проведения занятий в течение дня с целью минимизации контактов. Вход и выход из учебного корпуса № 1 будет рекомендовано производить через учебные блоки, в которых проходит основная масса занятий. Вход в корпус ректората без обоснованной необходимости будет ограничен с целью минимизации перемешивания потоков административного персонала и обучающихся», — уточнили в вузе.

Преподавателям из группы риска будет предоставлена возможность работать, исключая очный контакт со студентами, по удаленному подключению во время очных занятий. Студенты из группы риска также смогут перейти на индивидуальные учебные планы при наличии заявлений.

Иностранные студенты по приезде будут помещены на 14-дневный карантин в одном из общежитий, оборудованном по типу обсерватора. Для них организуют лабораторные исследования на COVID-19 методом ПЦР по месту изоляции.