Вашингтон, , 07:34 — REGNUM Разработчики многопользовательской асимметричной (один игрок противостоит нескольким противникам) хоррор-игры Dead by Daylight добавили в неё функцию кроссплатформенности. Об этом 14 августа сообщил журнал PC Gamer.

Теперь владельцы ПК смогут играть вместе с обладателями консолей, при этом создатели Dead by Daylight объединили списки друзей в игре на разных платформах. Позже также появится функция «перекрестной прогрессии», которая позволит геймерам сохранять достижения в игре при переходе между платформами. Стоит отметить, что игроки могут при желании отключить кроссплатформенность.

Релиз Dead by Daylight состоялся 14 июня 2016 года. Разработкой игры занимается студия Behaviour Interactive под руководством геймдизайнера Дейва Ричарда.

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