Барнаул, , 07:25 — REGNUM Дождливая и ветреная погода сохранится в Алтайском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве, ссылаясь на информацию Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

14 и 15 августа в регионе днём и ночью в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Местами днём пройдут сильные грозы, возможен град.

По утрам возможен туман. Ночью температура воздуха прогнозируется +11… +16 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +25 градусов. Ветер юго-западный, ночью 3−8 м/с, днём 6−11 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 14−16 м/с.

По прогнозам синоптиков, 16 августа дожди прекратятся, ветер сменит направление на северное и ослабеет до 2−7 м/с. При этом местами возможны порывы до 13 м/с. Ночью будет +9… +14 градусов тепла, днём потеплеет до 21−26 градусов.

В столице края — городе Барнауле — 14 августа ночью и днём ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами возможен град. 15 и 16 августа в Барнауле будет преимущественно без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калмыкии 13 августа было объявлено штормовое предупреждение.

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