Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Финская студия Remedy выложила в сеть ролик с демонстрацией первых 15 минут игрового процесса дополнения AWE к Control. Видео было показано 13 августа в рамках трансляции на видеостриминговом сервисе Twitch.

По сюжету AWE Джесси Фейден после получения таинственного сигнала бедствия придётся направиться в сектор расследований, закрытый много лет назад. Название дополнения расшифровывается как «Событие измененного мира».

Стоит отметить, что дополнение будет кроссовером с другой игрой Remedy — Alan Wake. Геймеры смогут найти в игре страницы книги, которую создаёт известный писатель, попавший в ловушку Тёмного места. История, которую он придумывает, будет влиять на реальность Control.

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