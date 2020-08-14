Бодайбо, Иркутская область, , 07:23 — REGNUM В северных районах Иркутской области действие особого противопожарного режима продлили до 1 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, это сделано в связи с высокой пожарной опасностью из-за неблагоприятной погоды.

В результате возникает угроза населённым пунктам и объектам экономики. Всего режим продлили на территории девяти районов и двух городов. Как отмечается, здесь запрещено разводить костры и вести пожароопасные работы.

«С введением средних и высоких классов пожарной опасности гражданам запрещено посещение лесной зоны. Следует помнить, что нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность», — отметили в управлении.

Добавим, что всего с начала пожароопасного периода к административной ответственности в регионе привлечены более 2,5 тыс. человек. Выявлены также сотни мест захламления территории горючими отходами и мусором.

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