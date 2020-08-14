Новосибирск, , 07:15 — REGNUM В Новосибирской области к новому учебному году межведомственными комиссиями приняты более половины образовательных учреждений. На сегодняшний день это 602 учреждения образования. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

«Основные замечания, препятствующие допуску ряда объектов, как правило, режимного характера и возникают после проведения ремонтных работ просто по невнимательности персонала. Подобные нарушения устраняются на месте в рабочем порядке, — отметил заместитель главного государственного инспектора Новосибирска по пожарному надзору майор внутренней службы Илья Еникеев. — Грубых нарушений требований пожарной безопасности на сегодняшний день не выявлено, все предъявленные к приёмке школы приняты».

Кампания по приёмке новосибирских школ продлится до 20 августа.