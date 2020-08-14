Редвуд-Сити, США, , 07:12 — REGNUM Разработчики предстоящего космического симулятора Star Wars: Squadrons рассказали о настройках корабля и пилота, которые будут доступны геймерам. Об этом 14 августа сообщил журнал PC Gamer.

Издание отметило, что игроки получат возможность настраивать как свои истребители, так и свой личный стиль. У большинства кораблей будет семь слотов для компонентов (которые можно будет открывать), четыре из которых будут активными, а три — пассивными (двигатели, корпус и щиты). К активным системам будут относиться основное оружие, два вспомогательных и средство противодействия.

Игроки также смогут получить множество косметических предметов для истребителей (их можно будет устанавливать в кабину) и пилотов. Стоит отметить, что компоненты корабля можно будет разблокировать за очки запроса, а косметику — за очки славы, которые можно будет получить только во время игры, поскольку в Star Wars: Squadrons не будет микротранзакций.

Релиз Star Wars: Squadrons запланирован на 2 октября 2020 года. Создатели игры 22 июля 2020-го выпустили 13-минутный ролик с демонстрацией игрового процесса.

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