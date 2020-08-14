Вашингтон, , 06:56 — REGNUM Известный инсайдер Dusk Golem сообщил, что геймеры должны быть готовы к тому, что PlayStation 5 будет более дорогим решением в соотношении цены и производительности. Об этом 14 августа сообщил портал Comicbook.

Он добавил, что разработчики испытывают проблемы с реализацией в играх разрешения 4K, в результате чего владельцы PS5 могут столкнуться с тем, что на консоли будет много игр с «фальшивым» 4K.

«Это ставит Xbox Series X в положение, в котором это будет менее дорогая и более мощная консоль, — добавил Dusk Golem, — для некоторых это не имеет значения, но будьте готовы к этому. Xbox Series X не имеет такой проблемы».

Издание в свою очередь отметило, что геймерам, расстроившимся из-за этой информации, стоит отнестись к ней критически. Оно также написало, что Sony пока не прокомментировала факт её появления, и вряд ли будет это делать.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в августе 2020 года Sony может сообщить новую информацию о PlayStation 5. Многие геймеры ожидают, что компания назовёт цену консоли.

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