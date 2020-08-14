Майами, США, , 06:48 — REGNUM Тропический шторм, получивший название «Жозефина», сформировался в Атлантическом океане в 975 милях (1 569 км) к востоку от Подветренных островов, 13 августа сообщается на сайте Национального центра ураганов США.

Его скорость достигла 45 миль в час (72,4 км в час) и он движется на северо-запад. Ожидается, что к 15 августа шторм подойдет к Виргинским островам и Пуэрто-Рико.

Как сообщало ИА REGNUM, тропический шторм «Исаиас», который обрушился на восточное побережье США оставил без света более 2,7 млн жителей в восьми штатах. От удара стихии погибли четыре человека.

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