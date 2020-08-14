Абакан, , 06:47 — REGNUM Женщина 1973 года рождения, у которой был выявлен коронавирус, скончалась в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 августа в республиканском минздраве.

Пациентка проходила лечение в Черногорской межрайонной больнице. Основное заболевание — коронавирусная инфекция. Женщина находилась в крайне тяжёлом состоянии.

Таким образом, за весь период в Хакасии скончались 35 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 августа в Хакасии коронавирус был выявлен у 3089 человек.

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