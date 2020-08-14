Якутск, , 06:47 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев продлил режим действующих ограничительных мер в республике до 28 августа включительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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С 14 августа разрешена работа открытых уличных спортивных площадок и стадионов, фитнес-клубов и тренажёрных залов при условии соблюдения расстояния между занимающимися не менее 4 метров.

Все остальные ограничительные меры продолжают действовать.

Как сообщало ИА REGNUM, из резервного фонда правительства РФ регионам на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, и за дополнительную нагрузку выделено более 9 млрд рублей. В списке получателей и регионы Дальнего Востока.