Вашингтон, , 06:37 — REGNUM Сотрудники TikTok в США хотят подать в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за принятого решения о блокировке сервиса. Об этом 14 августа сообщил портал Comicbook.

Они заявили, что «шокированы недавним указом президента, который был издан без соблюдения процессуальных норм».

Сотрудники компании также начали собирать средства на краудфандинговой платформе GoFundMe, которые пойдут на оплату юристам, таким образом им уже удалось собрать $11 тыс. На странице инициативы они сообщили: для того, чтобы добиться судебного запрета им понадобится $30 тыс.

«Хотя полноценное судебное разбирательство по этому вопросу обойдётся намного дороже, мы полагаем, что сможем добиться судебного запрета с этим начальным бюджетом», — написали сотрудники TikTok, добавив, что они просят лишь предоставить им право и далее получать зарплату.

Ранее Дональд Трамп издал указ, согласно которому китайская компания ByteDance обязана продать сервис юридическому лицу, зарегистрированному в США. В ином случае блокировка TikTok будет реализована 15 сентября 2020 года.