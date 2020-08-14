Улан-Удэ, , 06:36 — REGNUM Принятый ранее закон разрешает сплошные рубки леса в Центральной экологической зоне Байкала только для строительства и реконструкции железной дороги. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«Этот закон не разрешает вырубку для коммерческих целей, для продажи леса, строительства жилья или туристических объектов. Закон действует только в сфере регулирования строительства железной дороги в части вырубок в полосе отвода», — отметил он.

При этом для расширения Байкало-Амурской магистрали под «сплошную рубку» пойдут менее 3 га леса. По словам главы, общественники республики будут контролировать исполнение закона в рамках соглашения с РЖД.

Алексей Цыденов также добавил, что исключение по сплошным рубкам для БАМа и Транссиба является временным и будет действовать до 31 декабря, то есть до окончания реализации инвестиционных проектов.

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