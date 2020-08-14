Новосибирск, , 06:36 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 14 августа, за сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением за это же время 163 человека. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Скончались три пациента: мужчины в возрасте 63 года, 67 лет, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 306 человек, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 52 человека. На ИВЛ — шесть пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 10 518 случаев заражения коронавирусом, 9 085 пациентов выписаны с выздоровлением.