Ухань, Китай, , 06:19 — REGNUM В провинции Хубэй центральной части Китая не выявлено ни одного нового локального случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

По данным региональной комиссии здравоохранения Хубэя, в регионе еще числится четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые прибыли в регион из-за рубежа. Также имеется один бессимптомный случай в городе Ичан.

В общей сложности 116 тесных контактов, заболевших находится под медицинским наблюдением в регионе. Провинция Хубэй остается самой пострадавшей в Китае от эпидемии нового коронавируса.

С начала эпидемии в регионе было зафиксировано 68 139 случаев COVID-19, из которых 63 623 человека выздоровели, еще 4512 человек скончались.