Пекин, , 06:15 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено в общей сложности 4312 случаев опасной инфекции, из которых 66 оказались смертельными. Выздоровели 3295 человек.

В САР Макао ситуация не изменилась. Из 46 заболевших, все 46 человек выздоровели. На Тайване выявлен 481 случай опасной инфекции, из которых семь оказались смертельными. Выздоровели 450 человек.

На материковой части Китая за все время эпидемии выявлено 84 786 случаев заболевания, из которых 4634 человека скончались, выздоровели 79 462 человека.