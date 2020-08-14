Санкт-Петербург, , 06:17 — REGNUM Новую передвижную выставку «Военно-Морской Флот СССР во Второй мировой войне» подготовил для показа в войсках Центральный военно-морской музей (ЦВММ) имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Накануне смотр готовности новой передвижной выставки музея, предназначенной для показа военнослужащим в полевых условиях в местах боевой учебы войск, провёл директор ЦВММ Руслан Нехай.

На плакатах разборной мобильной выставки рассказывается о славном боевом пути флотов и флотилий Советского Союза во время Великой Отечественной войны, о подвиге советских моряков, которые потопили 708 боевых кораблей и вспомогательных судов Германии и ее союзников, а также почти 800 транспортных судов, перевозящих военные и стратегические грузы, полной вместимостью около 1,84 млн тонн.

Выставка наглядно показывает роль и значение флота в ходе Великой Отечественной войны. «Он до конца выполнил свой долг перед Родиной», — было сказано в итоговом приказе Верховного Главнокомандующего.