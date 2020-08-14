Владивосток, , 06:00 — REGNUM Из резервного фонда правительства РФ регионам на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и за дополнительную нагрузку выделено более 9 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на распоряжение, подписанное главой правительства Михаилом Мишустиным.

Читайте также: Мишустин поручил подготовить документы для продления выплат медикам

В списке получателей и регионы Дальнего Востока: Бурятия — 67 млн рублей, Якутия — 341 млн рублей, Забайкалье — 57 млн, Камчатка — 15 млн, Приморье — 185 млн, Хабаровский край — 125 млн рублей, Колыма — 23, 6 млн, Сахалин — 41,6 млн рублей, Чукотка — 48,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению президента РФ будет проработан вопрос продления стимулирующих выплат. Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить все необходимые документы.