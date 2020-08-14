Лхаса, Китай, , 05:36 — REGNUM В столице Тибетского автономного района на юго-западе Китая городе Лхасе открылся первый онкологический госпиталь, сообщает 13 августа агентство Синьхуа.

По данным региональной комиссии здравоохранения, госпиталь площадью 23,7 кв. метров насчитывает 200 коек. В госпитале имеются отделения диагностики и лечения, включая онкологическую хирургию, медицинскую онкологию, гинекологическую онкологию и радиотерапию.

Госпиталь оснащен интегрированными функциями диагностики, лечения, исследования, здравоохранения и реабилитации, сообщили в комиссии. Госпиталь подписал контракты о сводничестве с Сычуаньским раковым госпиталем в соседней провинции, который на регулярной основе будет направлять медицинских экспертов в Тибет для проведения обучения, операций и консультаций.