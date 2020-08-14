Владивосток, , 05:57 — REGNUM В Приморье за истекшие сутки из 2942 исследований выявили 91 случай заражения коронавирусом, 60 человек выздоровели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 14 августа в крае зарегистрировано 8164 носителя SARS-CoV-2, выздоровели 6474 человека, скончались с начала эпидемии 96 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, эффект от российской вакцины против коронавируса будет долгосрочным, заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, академик РАН Александр Гинцбург в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, российская вакцина является двусоставной, что усиливает её эффект.