Пекин, , 05:16 — REGNUM В Шанхае за сутки выявлено 16 новых «импортных» случаев COVID-19 и ни одного нового локального, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения Шанхая, «импортные» случаи были выявлены у 13 граждан Китая, двух граждан Филиппин и у одного гражданина России.

Все 16 пациентов были переведены в специальные медицинские учреждения для оказания медицинской помощи. В общей сложности 253 тесных контакта данных пациентов, летевших одними с ними рейсами, были взяты под карантин.

Всего в Шанхае было выявлено 474 подтвержденных «импортных» случая опасной инфекции и 342 локальных случая с начала эпидемии в Китае.