Москва, , 05:22 — REGNUM В пятницу, 14 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь. Температура воздуха +16… +18 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 15 августа в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +7… +9 °С.

Ветер северный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +13… +18 °С днём и +5… +10 °С ночью. Днём местами небольшой дождь.

В субботу, 15 августа, днём в столице ожидается +18… +20 °С. По области +16… +21 °С. Ночью в регионе ожидается +6… +11 °С. Без осадков.