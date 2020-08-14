Пекин, , 05:09 — REGNUM В Пекине за сутки не выявлено ни одного нового случая COVID-19, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения китайской столицы, в городе также не выявлено новых бессимптомных или «импортных» случаев опасной инфекции. Два пациента были выписан из больниц по выздоровлению.

Всего в Пекине было выявлено четыре подтвержденных случая опасной инфекции, связанных с городом Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая с конца июля. В Даляне, напомним, был выявлен ранее кластер COVID-19.