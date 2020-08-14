Цзинань, Китай, , 04:57 — REGNUM Китайские палеонтологи обнаружили окаменелые останки новых видов динозавров в городе Чжучэн провинции Шаньдун на востоке страны, сообщает 13 августа агентство Синьхуа.

Эксперты установили, что окаменелости являются правой подвздошной костью как у анкилозавра. Они назвали новый вид «синанкилозавр чжучэнгенсис» по месту его находки, сообщили в Центре исследования динозавров Чжучэна».

Обнаружение новых видов динозавров является свидетельством разнообразия фауны времен динозавров в Чжучэне, а также дает еще больше возможностей взглянуть вглубь доисторической жизни этих рептилий, сообщил представитель центра Чжан Янься.

О находках было написано в журнале Geological Bulletin of China. Чжучэн является местом нахождения крупнейшего количество окаменелых останков костей динозавров в мире.

Общая обнаруженная площадь погребения костей составляет 1600 кв. км. Китайские исследователи обнаружили первые кости динозавров в Чжучэне еще в 1964 году, с тех пор более 10 видов динозавров было найдено здесь во время раскопок.