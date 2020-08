Вашингтон, , 04:55 — REGNUM На фоне своей борьбы с Apple и Google компания Epic Games предложила геймерам получить бесплатно три игры в своём онлайн-магазине. Соответствующая информация была опубликована 14 августа на сайте сервиса.

В рамках своей еженедельной акции Epic Games Store стал бесплатно раздавать игры Remnant From the Ashes и The Alto Collection. Кроме того, компания предложила геймерам в течение 24 часов получить стратегию Total War Saga: Troy.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что многопользовательскую игру Fortnite удалили из своих онлайн-магазинов компании Google и Apple. Они сделали это после того, как Epic Games запустила собственную систему покупки внутриигровой валюты Fortnite.

Читайте ранее в этом сюжете: Google удалила Fortnite из Google Play, последовав примеру Apple