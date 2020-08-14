Урумчи, Китай, , 04:49 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая выявлено восемь новых подтвержденных случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

По данным региональной комиссии здравоохранения, все случаи пришлись на столицу региона город Урумчи. Также в регионе было выявлено четыре новых бессимптомных случаев заражения опасной инфекцией. Они также пришлись на Урумчи.

Всего на данный момент в регионе подтверждено 464 случая COVID-19 за все время эпидемии, а также 129 бессимптомных случаев. В общей сложности 12 501 человек находится под наблюдением медиков регионе.

В период с 15 июля по 13 августа в Синьцзяне в общей сложности 351 пациент был выписан из больниц по выздоровлению, еще 100 бессимптомных пациентов были сняты с медицинского наблюдения.