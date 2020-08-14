Пекин, , 04:45 — REGNUM Бывший главный прокурор Народной прокуратуры провинции Цзилинь на северо-востоке Китая Ян Кэцинь признался в получении взяток во время открытых слушаний в Промежуточном народном суде города Шицзячжуан в провинции Хубэй, сообщает 13 августа агентство Синьхуа.

Ян обвиняется в незаконном получении денег и подарков на сумму 46,35 млн юаней (около $6,67 млн) и использовании своего должностного положения от занимаемых им различных постов в период с 2011 по 2019 годы в целях личного обогащения.

За время слушаний прокуратура представила доказательства, с которыми обвиняемый и его защита имели возможность ознакомиться. Обе стороны предоставили полные отчеты о событиях. В своем финальном слове Ян выразил раскаяние и попросил прощения. Приговор будет озвучен позже.