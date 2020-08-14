Пекин, , 04:36 — REGNUM Китай намерен запустить национальную кампанию по борьбе с нечестными практиками в различных сферах, включая телефонное мошенничества, неисполнение решений суда и обман на экзаменах, сообщает 13 августа агентство Синьхуа.

Кампания сфокусируется на преодолении нехватки честности в сферах информационных онлайн-услуг, медицинских поставок, борьбы с бедностью, финансах и защите экологии среди прочих, говорится в заявлении центральной комиссии по руководству культурным и этическим развитием.

Данные усилия необходимы в интересах усиления образования и воспитания людей в духе честности и единства, а также для поднятия проблем важности подчинения правилам и уважении обязательств, что, в свою очередь, должно создать общество всеобщего доверия.