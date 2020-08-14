Петропавловск-Камчатский, , 04:40 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Камчатку 13 августа пообещал выделить недостающие деньги на строительство новой краевой больницы, раскритиковав действия предыдущих властей региона, которые так и не смогли построить больницу за десять лет.

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Мишустин вместе с врио губернатора Владимиром Солодовым побеседовал с врачами и пациентами, которые рассказали, что в старом здании больницы тесно, новое оборудование ставить некуда, а здание при подземных точках сильно трясёт.

«Мне страшно за то бездействие и разгильдяйство, которое в течение многих лет происходило со строительством больницы. Деньги, которые так или иначе были заложены в строительство новой инфраструктуры, почему-то исчезали. Очень много безалаберности было у подрядчиков, которые просто ничего не успевали сдавать. Были средства, были возможности, но они постоянно упускались. Это какое-то наваждение. Стоимость в ценах сегодняшнего года примерно 13,9 млрд рублей. Мы будем на контроль полностью ставить эту стройку», — сказал премьер-министр.

Михаил Мишустин дал поручение разобраться со сметой на строительство больницы, чтобы добавить региону недостающие средства.

Владимир Солодов сказал, что «технически возможно и к 2023 году, и даже к 2022 году завершить строительство».

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин продолжает свою рабочую поездку по регионам Дальнего Востока. После приезда на Чукотку премьер-министр прибыл в Камчатский край. Также в его графике — Амурская область и Колыма.

Строительство больницы Солодов обсуждал с президентом Владимиром Путиным, который поручил правительству РФ разобраться с десятилетней проблемой.