Каракас, , 05:22 — REGNUM В Венесуэле скончался заразившийся в июле коронавирусом мэр Каракоса 70-летний Дарио Вивас. Об этом генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб 13 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«С глубоким сожалением мы получили печальное известие о смерти нашего доброго друга Дарио Виваса: верного революционера, с которым мы с 1980-х годов на улицах Каракаса участвовали в отважной борьбе в защиту народа и родины», — написал Сааб.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа о своём заражении коронавирусом SARS-CoV-2 объявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

В июле заражение коронавирусом SARS-CoV-2 также подтвердилось у вице-президента по экономике и министра нефти Венесуэлы Тарека Эль-Айссами и спикера Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

Читайте также: Венесуэла заинтересовалась российской вакциной от COVID-19

Читайте ранее в этом сюжете: В Венесуэле коронавирусом заразился министр связи и информации