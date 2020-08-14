Вашингтон, , 04:27 — REGNUM Студия Unfold Games и издательская компания Feardemic анонсировали версию игры игры DARQ в жанре хоррора-головоломки для консолей PS5 и Xbox Series X. Об этом 14 августа сообщил портал Comicbook.

Разработчики выложили в сеть трейлер длительностью более минуты, в котором показали стилистику игры и её геймплей (игровой процесс). Ожидается, что релиз игры состоится в декабре 2020 года. DARQ также выйдет на PS4 и Xbox One.

Стоит отметить, что на платформе ПК DARQ вышла ещё 15 августа 2019 года. На известном сайте Metacritic она имеет оценку 70 баллов.

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