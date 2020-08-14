Пекин, , 04:24 — REGNUM За прошедшие сутки больницы Китая покинули 64 человека, переболевшие COVID-19, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

В общей сложности 690 пациентов по-прежнему находятся на лечении в госпиталях Китая, включая 39 в тяжелом состоянии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Всего 79 462 человека переболели опасной инфекцией за все время эпидемии и были выписаны из больниц страны. Общее число заболевши в стране достигло 84 786 человек с начала эпидемии, из которых 4634 человека скончались.