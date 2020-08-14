Пекин, , 04:20 — REGNUM В Китае за прошедшие сутки зафиксировано 22 новых «импортных» случая COVID-19, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Таким образом, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортнрых», то есть выявленных у прибывших в Китай из-за рубежа случаев достигло 2249 с начала эпидемии.

Из общего число новых «импортных» случаев, 16 пришлось на Шанхай, пять — на провинцию Шэньси и один — на провинцию Сычуань, сообщили в комиссии.

Из общего числа «импортных» случаев, 2075 человек выздоровели и были выписаны из госпиталей, еще 174 человека остаются госпитализированными, включая одного в тяжелом состоянии. Смертей от опасной инфекции среди «импортных» пациентов не зафиксировано.