Пекин, , 04:17 — REGNUM На материковой части Китая за сутки выявлено 30 новых подтвержденных случаев COVID-19, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, из общего числа новых случаев, 22 оказались «импортными», то есть были выявлены у прибывших в Китай из-за рубежа, оставшиеся восемь — локальными.

Все локальные случаи пришлись на Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая. Два новых случая подозрения на инфекцию были выявлены у прибывших в Шанхай из-за пределов материковой части Китая. Смертей от опасной инфекции за сутки не зафиксировано.