Хабаровск, , 04:11 — REGNUM В Хабаровском крае активизировали реализацию нацпроекта «Жильё и городская среда» — к августу на средства федеральной программы реконструировали 49 парков, скверов, концертных и спортивных площадок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Из федерального бюджета на эти цели выделено 362,6 млн рублей. С учётом средств краевого и местных бюджетов направлено не менее 402 млн рублей.

Так, уже завершено благоустройство общественных территорий в 31 муниципалитете края. Отремонтированы площади в селе Некрасовка, посёлках Горин, Молодёжный. Скверы сдали в сёлах Пивань, Селихино, Полетное, Бичевая, Князе-Волконское, Ракитное, а также в посёлке Ягодный. В селе Могилевка появилось место для проведения культурно-массовых мероприятий, в Сите — концертная площадка, в Бриакане — спортплощадка. В поселениях отремонтировано не менее десяти пешеходных зон, несколько прогулочных аллей и детских площадок, а также территорий перед домами культуры.

В планах — благоустройство ещё 69 общественных пространств.

Всего в реализации нацпроекта участвуют 54 муниципалитета Хабаровского края, где будет реконструировано 118 объектов.

В Хабаровске в 2020 году благоустраивается сразу пять общественных пространств: «Театральный сквер» в парке «Динамо», парк по улице Мате Залки, сквер завода им. С. Орджоникидзе, а также скверы по улицам Сергеевской и Стрельникова. Все объекты выбрали жители города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге сразу по нескольким адресам реализуются проекты благоустройства, поддержанные самими жителями в рамках так называемого соучаствующего проектирования. Одним из таких проектов станет благоустройство зелёных берегов реки Оккервиль на востоке города.