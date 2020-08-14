Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Шоураннер сериала «Старгёрл» Джеф Джонс успокоил фанатов, которые стали переживать по поводу судьбы второго сезона шоу после того, как оно покинуло потоковый сервис DC Universe. Об этом 14 августа сообщил портал Comicbook.

«Послушайте, у нас потрясающая команда, потрясающий актерский состав, потрясающие сценаристы, и мы собираемся показать лучшее из возможного», — сказал Джонс, добавив, что производство сериала по-прежнему будет идти в Атланте (штат Джорджия, США). Он отметил, что создатели сериала уже задали ему соответствующие тон и темп, установили мир, и что всё это никуда не денется.

Cериал «Старгёрл» станет эксклюзивом телеканала The CW. Издание предположило: это произошло потому, что WarnerMedia, являющаяся материнской по отношению к DC Universe, решила переключить своё внимание на потоковый сервис HBO Max.

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