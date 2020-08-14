Маунтин-Вью, США, , 03:34 — REGNUM Google вслед за Apple удалила многопользовательскую игру Fortnite из своего онлайн-магазина для мобильных платформ на базе ОС Android. Об этом 14 августа сообщил портал Comicbook.

Таким образом, IT-гигант также посчитал, что Epic Games, реализовав систему покупки внутриигровой валюты, которая работает вне приложения, нарушил условия договора. На момент написания этой новости ни разработчик, ни Google не прокомментировали произошедшее.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Epic Games подала 62-страничный иск в суд против Apple, удалившей Fortnite из магазина App Store. Стоит отметить, что разработчик сделал это 13 августа 2020 года, т. е. в тот же день, как анонсировал свою систему покупки V-баксов (виртуальная валюта Fortnite) и столкнулся с блокировкой игры в магазине Apple.

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