Кэсон, КНДР (Северная Корея), 14 августа 2020, 02:59 — REGNUM Режим строгого карантина в северокорейском городе Кэсон, расположенного на границе с Южной Кореей, отменен властями республики, сообщает агентство Yonhap.
Данный режим был ранее введен из-за предполагаемой вспышки коронавирусной инфекции.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля стало известно, что с начала пандемии в КНДР тесты на наличие коронавируса прошли более 1200 граждан.
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