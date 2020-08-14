Кэсон, КНДР (Северная Корея), , 02:59 — REGNUM Режим строгого карантина в северокорейском городе Кэсон, расположенного на границе с Южной Кореей, отменен властями республики, сообщает агентство Yonhap.

Данный режим был ранее введен из-за предполагаемой вспышки коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля стало известно, что с начала пандемии в КНДР тесты на наличие коронавируса прошли более 1200 граждан.

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