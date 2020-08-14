Вашингтон, , 02:27 — REGNUM Epic Games подала судебный иск против Apple после того, как та заблокировала её многопользовательскую игру Fortnite в своём магазине App Store. Об этом 13 августа сообщил портал Screen Rant.

По имеющейся информации, жалоба, поданная в день осуществления блокировки, состоит из 62 страниц. Epic Games обвинила IT-гиганта в том, что он ограничивает конкуренцию и нарушает антимонопольное закоодательство. Компания намерена добиваться того, чтобы ограничивающие условия Apple, изложенные в договорах, были объявлены незаконными.

Кроме того, Epic Games выпустила короткометражный ролик, в котором она сравнила Apple с Большим Братом из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».

Ранее Epic Games объявила о снижении цен на V-баксы (виртуальная валюта в Fortnite), при этом реализовав способ их приобретения через систему Epic Direct, в обход платёжной системы App Store. Apple в свою очередь посчитала, что разработчики нарушили условия договора и заблокировала Fortnite в своём магазине.

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