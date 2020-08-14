Красноярск, , 02:44 — REGNUM В пятницу, 14 августа, в Красноярске будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза, температура воздуха +24… +26 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:10 на Театральной площади было +15 °C.

Ночью с 14 на 15 августа ожидается до +15 °C.

Скорость ветра переменного направления 3−8 м/с, при грозе порывы 15−18 м/с. Давление — 729 мм рт. ст.

В субботу, 15 августа, в Красноярске до +24 °C днём и до +14 °C ночью. Дождь.

В воскресенье, 16 августа, в Красноярске ожидается до +23 °C днём. Ночью до +12 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 14 августа в Эвенкийском муниципальном районе, центральных и южных районах Красноярского края местами грозы, при грозах порывы ветра 15−18 м/с.

В ряде районов региона сохраняется высокая пожарная опасность IV класса.