Лос-Анджелес, США, , 01:57 — REGNUM Студия Infinity Ward подтвердила, что сейчас пытается исправить ошибку графики многопользовательской игры Call of Duty: Warzone, при этом представитель пресс-службы компании сказал, что разработчики не знают, сколько на это потребуется времени. Об этом 13 августа сообщил портал Screen Rant.

«Мы поделимся более подробной информацией, когда все будет готово», — написала на своей странице старший менеджер PR-отдела студии Эштон Уильямс. Таким образом, геймерам какое-то время придётся мириться с происходящим.

https://twitter.com/ashtonisVULCAN/status/1293006578967130112

Ошибка проявляет себя в том, что оружие игроков увеличивается в размерах и «теряет» свою текстуру. При этом подобное превращение сопровождается вспышкой, что негативно влияет на игровой процесс.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа возможная дата анонса новой игры Call of Duty: Black Ops