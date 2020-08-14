Тегеран, , 09:07 — REGNUM 13 августа пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа от коронавирусной инфекции (COVID-19) умерло 174 иранца, в результате чего число погибших достигло 19 162.

Садат Лари отметила, что с учетом 174 новых жертв их общее число по стране возросло до 19 162. «За последние 24 часа обнаружено около 2625 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1246 человек были госпитализированы», — подчеркнула она.

По словам Лари, в общей сложности 336 324 иранца заразились опасным вирусом, около 292 058 из них выздоровели и выписались из больниц. «Еще около 3971 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила пресс-секретарь.

Она также заявила, что к настоящему времени в Иране было проведено 2 788 027 обследований.