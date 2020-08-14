Борнмут, Великобритания, , 01:18 — REGNUM Учёные из Борнмутского университета Великобритании провели исследование на тему того, как видеоигры влияют на развивающееся нравственное мышление детей. Об этом 14 августа сообщил портал Screen Rant.

В качестве типичного примера руководитель проекта Сара Ходж взяла видеоигру BioShock, релиз которой состоялся в 2007 году. Она попыталась выяснить, понимают ли молодые геймеры на моральном уровне разницу между спасением Маленьких сестричек (по сюжету — генетически модифицированные девочки, не достигшие половой зрелости, созданные для собирания с трупов ценного игрового ресурса — АДАМа) и их убийством ради добычи ресурсов. Она задалась вопросом, будут ли дети просто охотиться на них или, реагируя на свою совесть и проявляя человечность, будут спасать виртуальных персонажей (об этом их просит один из героев).

В опросе приняли участие более 150 детей в возрасте от 11 до 18 лет. Результаты исследования в частности показали, что среди учеников средней школы у девочкек было более развито нравственное мышление, а мальчики, которые больше играли в видеоигры, чаще демонстрировали прагматический подход.

Учёные также пришли к выводу, что видеоигры могут поддерживать развитие нравственного мышления, но те из их них, которые являются более «взрослыми», могут давать противоположный эффект.

Что касается детей более старшего возраста, исследователи не смогли найти доказательств того, что видеоигры оказывали какое-либо существенное влияние на развитие их нравственного мышления. Они предположили, что когда подросток взрослеет, игры перестают влиять на процесс принятия им тех или иных решений.

Издание отмечает, что, таким образом, исследование показало, что в этом смысле видеоигры не сильно отличаются от кинематографа и телевидения. Они могут оказывать большее влияние из-за интерактивности, однако его характер будет зависеть от тех историй, которые они рассказывают.

Борнмутский университет был основан в британском Городе Борнмут в 1992 году, он был создан на базе другого вуза, созданного в начале XX века. Образовательное учреждение получило признание за свои исследования в области медиаиндустрии.