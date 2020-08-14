Москва, , 01:13 — REGNUM Объём продаж предметов роскоши в мире, вероятно, упадёт в 2020 году на 35−45%, а к докризисным показателям он вернётся только в 2023 году. Такой прогноз сделали эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group.

В опубликованном ими исследовании говорится, что «падение продаж предметов роскоши в 2020 году на 35−45%» предполагается даже по оптимистичному сценарию.

Вместе с тем, отмечают эксперты, значительная часть продаж переместится в онлайн: если в 2019 году на интернет-продажи персональных предметов (украшений, одежды, обуви, сумок, часов) приходилось 12% рынка, оценивающегося в €350 млрд, то к 2022 году их доля вырастет до 20%.

Исследователи опросили потребителей, чьи расходы на предметы роскоши превышают €37 тыс. в год. Опрос проводился в десяти странах в два этапа: до начала пандемии коронавируса, в декабре 2019 — январе 2020 года (более 12 тыс. респондентов) и в июне 2020 года (2 тыс. человек).

Читайте также: Эксперт оценил расширение списка машин, облагаемых налогом на роскошь