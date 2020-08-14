Вашингтон, , 00:59 — REGNUM Информацию о регистрации российской вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 довели до президента США Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь американской администрации Кейли Макинани 13 августа на брифинге.

Представитель Белого дома не стала комментировать создание препарата Россией. Она отметила, что президенту также докладывают о ходе испытаний американской вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Дональд Трамп заявил, что в США имеются три прототипа вакцины от коронавируса, которые «подают огромные надежды» и в скором времени, после окончания испытаний, могут стать доступны для использования.

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