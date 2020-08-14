Мехико, , 00:42 — REGNUM Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 выявлено у министра энергетики Мексики Росио Нале. Об этом чиновник сообщила на своей странице в Twitter.

По ее словам, заболевание COVID-19 протекает у нее в легкой форме. В настоящее время министр находится дома на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Мексике зарегистрировали почти 500 тысяч случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии.

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